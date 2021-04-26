Турин, Италия, 26 апреля 2021, 21:21 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, итальянский портал Tuttomercatoweb рассказал об интересе туринского «Ювентуса» к вингеру казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
По данным источника, 20-летний футболист может быть выкуплен итальянским грандом даже в случае выхода туринской командой в Лигу чемпионов следующего сезона. Стоимость компенсации за трансфер Кварацхелии оценивается в 20 миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана» и «Баварии».
В текущем сезоне грузинский хавбек провел в РПЛ 20 матчей и набрал в них 8 (4+4) очков по системе «гол+пас».