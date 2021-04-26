Подгорица, , 21:20 — REGNUM Управление полиции Черногории объявило, что им стало известно, что некоторые организованные преступные группы из Черногории осуществляют деятельность опасную для безопасности заместителя премьер-министра Дритана Абазовича.

В полиции сообщили, что охрана Абазовича была усилена.

«В данном конкретном случае собранная информация указывает на намерение членов организованных преступных групп, в первую очередь членов организованной преступной группы Кавач и одного из лидеров клана — Кашчелана Слободана, предпринять действия, направленные на совершение тяжких и организованных преступлений, направленных на ставит под угрозу жизнь заместителя премьер-министра Черногории г-на Дритана Абазовича», — заявило управление полиции.

Они добавляют, что узнали об этом во время расследования недавно убийства в Мойковаце.