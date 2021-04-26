Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, журналист Том Гуллит в своем твиттере сообщил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пока не может принимать участие в тренировочном процессе команды.

Напомним, что российский форвард из-за травмы нижней части тела не сыграл в прошлом матче «Вашингтона» против «Нью-Йорк Айлендерс».

В текущем сезоне Овечкин провел 43 матча и набрал 42 (24+18) очка. На данный момент он занимает шестое место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 730 шайб. Овечкину осталась одна шайба, чтобы сравняться с Марселем Дионном, который занимает пятое место в списке.