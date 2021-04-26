Торбеевский район, , 20:56 — REGNUM В Торбееве открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Девятаеву. В торжественной церемонии приняли участие родственники легендарного лётчика, врио главы Мордовии Артём Здунов, лётчик-космонавт Владимир Дежуров, а также заместитель председателя ДОСААФ России генерал-майор Николай Стаськов.

Пресс-служба правительства Мордовии

«Девятаев — гордость России. Михаила Петровича уже нет с нами, но многие имели честь быть с ним знакомы, дружили. У меня такой факт в жизни был. Я жил буквально рядом. И школа была подшефная, ходили к нему домой, общались. Михаил Петрович очень много времени посвятил именно общению с молодежью. И в Татарстане, и в Мордовии проходили встречи, обмен опытом, рассказы. Сама книга «Побег из ада» многим дала путёвку в жизнь, многие стали летчиками после того, как прочитали это произведение», — заявил врио главы республики.

Он подчеркнул, что восстановить исторические события и задокументировать подробности непростой жизни лётчика помогли сын и дочь героя.

Памятник появился при поддержке Российского военно-исторического общества, которое возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. По словам Здунова, 24 апреля в Саранске состоялась премьера фильма «Девятаев», который помог в создании художественного образа при подготовке монумента.

По словам дочери лётчика Нэлли Девятаевой, в жизни отца было всё ‑ и героическое, и трагическое, но всегда он стремился приезжать на Родину — в Торбеево, здесь находится могила матери героя. Последний раз он приезжал в июле 2002 года, незадолго до кончины.

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Как сообщало ИА REGNUM, Саранск стал одним из первых городов после Москвы, где организовали показ фильма «Девятаев», который выйдет в широкий прокат 29 апреля. На премьере присутствовали сын Героя СССР Александр Девятаев, режиссер Тимур Бекмамбетов, Герой Российской Федерации Владимир Дежуров, врио главы Мордовии Артем Здунов и активисты Российского движения школьников региона 8−11-х классов.

Бекмамбетов отметил, что ему особенно ответственно представлять картину на родине Героя СССР, в Мордовии.

«Мне так трепетно быть в Мордовии! Буквально, я себя чувствую перед показом, как на экзамене в школе. Когда меня познакомили с Михаилом Девятаевым, я был совершенно ошеломлён его подвигом. Тогда и родилась идея снять о нем фильм. Это фильм о настоящей любви. Как и вся жизнь Михаила Петровича, картина о единственно правильном выборе в жизни», — подчеркнул режиссёр.

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