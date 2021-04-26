Прага, , 20:54 — REGNUM Чешские власти не нарушали международных соглашений, заявило 26 апреля минобороны республики в Twitter.

Комментируя опубликованные в СМИ заявления о том, что на складе в населённом пункте Врбетице (Чехия) были в ходе расследования причин взрыва (произошёл в 2014 году) найдены запрещённые боеприпасы — противопехотные мины, чешское ведомство заявило:

«Появляются спекуляции, что во Врбетице складировалось запрещённое оружие. Это неправда, что подтвердил и суд. Чехия выполняет международные соглашения!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ поднял вопрос о том, соблюдает ли Прага Оттавскую конвенцию ООН — о запрещении противопехотных мин. Информацию об обнаружении таких мин на складах в Врбетице распространила немецкая газета Die Welt.

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