Москва, 26 апреля, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, уделив особое внимание вооруженному конфликту на Украине, сообщает 26 апреля пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«Особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины», — указано в сообщении Кремля.

Макрон сообщил общее содержание недавних переговоров в Париже с президентом Украины.

«Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений. Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении.

Обе стороны подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия в «нормандском» формате» реализации Минских соглашений.