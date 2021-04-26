Белград, , 20:49 — REGNUM Евросоюз ожидает, что Сербия более активно приступит к процессу согласования своей внешней политики с политикой ЕС. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 26 апреля в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Боррель напомнил, что это подразумевает в том числе присоединение Белграда к санкциям, которые Евросоюз ввел против третьих стран.

«Многие страны требуют от Сербии, чтобы она четко согласовала свои действия в этой области с ЕС. Необходимо обеспечить общую политику безопасности и внешнюю политику», — цитирует слова Борреля телеканал РТС.

Александр Вучич по этому поводу заявил, что Белград «решительно намерен обеспечить более высокий уровень соответствия с декларациями ЕС», но при этом надо ожидать «некоторых исключений».

Напомним, что Евросоюз неоднократно требовал от Сербии привести свою внешнюю политику в согласие с политикой Брюсселя, в том числе присоединиться к антироссийским санкциям.