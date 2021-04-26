Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Четыре члена экипажа космического корабля Crew Drago не успели выйти на орбиту, как им было приказано вновь одевать скафандры из-за потенциальной опасности столкновения с орбитальным мусором. Об этом 26 апреля сообщает Associated Press.

Инцидент произошел 23 апреля через несколько часов после того, как ракета-носитель Falcon 9 вывела корабль Crew Dragon в космос. Драма разыгралась в прямом эфире канала NASA TV, когда астронавты внезапно получили сообщение о том, что рядом с капсулой может пролететь космический мусор.

Позже выяснилось, что реальной угрозы не было, а паника началась из-за того, что в расчетах была допущена ошибка. Об этом рассказали 26 апреля в Космическом командовании вооруженных сил США.

Дополнительные детали пока не предоставляются, но руководство обещает предоставить новую информацию, как только станет понятна причина ошибки в вычислениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Crew Dragon стартовал с Космического центра NASA имени Кеннеди 23 апреля. Корабль доставил на МКС астронавтов NASA Шейна Кимбро,Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Акихико Хосидэ.

Корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX по контракту с NASA. Проходящий полёт стал второй регулярной миссией Crew Dragon.