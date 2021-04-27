Москва, 27 апреля, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Мария Савельевна Шкарлетова (1925−2003) воевала с октября 1943 года. До этого была жизнь в оккупации и учеба на курсах санинструкторов в городе Миллерово.

Мария Савельевна Шкарлетова

Служила санинструктором в 170-м гвардейском стрелковом полку 57-й гвардейской стрелковой дивизии в 8-й гвардейской армии.

22 марта 1944 года у села Пески (Новоодесский район Николаевской области) вынесла с поля боя 25 тяжело раненных бойцов и командиров и оказала первую помощь 18 военнослужащим. Была награждена орденом Красной Звезды.

Спустя два месяца во время обороны Шерпенского плацдарма на Днестре медсестра спасла 50 раненых.

В августе в составе передового отряда Шкарлетова форсировала Вислу в районе польского села Магнушев (Козеницкий повят). Мария Савельевна вынесла из-под огня и подготовила к отправке на другой берег более 40 солдат, а в критический момент боя заменила погибшего пулеметчика.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года медсестре было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7415).

После войны в звании гвардии старшины Шкарлетова была демобилизована. Впоследствии она окончила медицинское училище, работала медсестрой в Купянской районной больнице.