Москва, , 20:42 — REGNUM Инфляционные ожидания населения России в апреле продолжили расти и достигли максимального уровня с февраля 2017 года. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба Банка России.

«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,9%, что на 1,8 процентного пункта выше, чем в марте», — говорится в сообщении.

Напомним, инфляционные ожидания населения в России росли с августа минувшего года года и в декабре достигали 11,5%. С начала 2021 года показатель начал снижаться и к концу февраля опустился до 9,9%. Однако в марте инфляционные ожидания возобновили рост, увеличившись на 0,2 процентного пункта — до 10,1%.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в стране по итогам 2021 года должна составить 4,7−5,2%, а к целевому уровню в 4% она вернётся в середине следующего года и будет сохраняться вблизи этого показателя в дальнейшем.

На минувшей неделе Центробанк повысил ключевую процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. Данное решение регулятор объяснил, в том числе, повышенными инфляционными ожиданиями населения.