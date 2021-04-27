Москва, , 07:17 — REGNUM Михаил Степанович Диасамидзе (1913−1992) был кадровым военным. К началу войны дослужился до подполковника. На фронте воевал с 1942 года, командовал 1378-м стрелковым полком 87-й стрелковой дивизии во 2-й гвардейской армии.

Михаил Степанович Диасамидзе

Сражался в Сталинграде. Во время контрнаступления Красной армии перерезал железнодорожную линию Сталинград — Сальск, а затем, развивая успех, освободил станцию Абганерово и поселок Верхнекумский.

Именно под Верхнекумским пехотинцам Михаила Степановича пришлось столкнуться с танками Манштейна, стремившимися деблокировать в Сталинграде остатки 6-й полевой армии Паулюса.

Начиная с 12 декабря 1942 года в течение шести дней боев красноармейцы выдержали 30 пехотных и танковых атак. Командир полка умело организовал оборону, личным примером воодушевлял бойцов на решительные действия, находился на передовых рубежах. Был ранен, но поле боя не покинул.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года подполковнику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 981).

Победу Диасамидзе встретил в звании полковника заместителем командира 342-й стрелковой дивизии. С ней в августе 1945 года принял участие в войне с Японией. Вышел в отставку в 1962 году.

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