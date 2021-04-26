Наньин, , 20:36 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин в ходе поездки в Гуанси-Чжуанский автономный район на юге страны посетил мемориальный парк, посвященный битве на реке Сянцзян, которая состоялась во время Великого похода китайской Красной Армии в 1930-х годах. В память о павших красноармейцах лидер страны возложил к посвященному их подвигу мемориалу корзину цветов. Об этом 26 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что памятное сражение, вошедшее в историю Великого похода, прошло в районе поселка Цайвань и города Гуйлинь.

Выступая в Гуйлине, Си Цзинтпин подчеркнул, что успех китайской революции неразрывно связан в идеалах и убеждениях революционеров, многие из которых за них отдали свои жизни.

Напомним, что в марте нынешнего года Гуйлинь стал местом важной встречи и переговоров министров иностранных дел Китая и России Ван И и Сергея Лаврова.