Москва, , 20:39 — REGNUM Мимика президента Украины Владимира Зеленского во время публичных выступлений унижает достоинство страны, лидером которой его избрали. Об этом 26 апреля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Участник ток-шоу обратил внимание на то, как корчится Зеленский, меняет выражение лица, комментируя вероятность своей поездки в Москву на переговоры. По мнению эксперта, подобная манера поведения не только не приемлема для политика, но и чисто по-человечески отвратительна.

«Лидер государства, выступая с публичным заявлением, должен вести себя достойно. Зеленского, кроме как «обезьянничает», его никак в ходе этого выступлении не охарактеризовать», — сказал эксперт.

По его мнению, если обратиться к известному литературному произведению Книга джунглей, то Зеленского уместно сравнивать даже не с шакалом Табаки. Повадки украинского лидера напоминают поведение обезьян бандерлогов из этого сборника рассказов Редьярда Киплинга.

«Это кривляние… смотришь на него думаешь, сейчас вскочит на пальму сорвет банан, съест и будет швырять шкурки на толпу, которая на него смотрит. Или начнет выискивать блох у себя в шерсти. Лидер государства так вести себя не должен. Зеленский этой физиономией, этими движениями лица, мимикой оскорбляет достоинство государства, которое называется Украина», — заявил Коротченко.

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