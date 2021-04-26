Ижевск, , 20:34 — REGNUM На поддержку некоммерческих организаций (НКО) Удмуртии будет направлено грантов на общую сумму 20 млн рублей. Их этих средств 10 млн рублей будет выделено из фонда президентских грантов, еще 10 млн рублей — из бюджета республики, сообщает пресс-служб регионального правительства.

Гранты будут выдавать министерство экономики Удмуртии в четвертом квартале 2021 года. Заявки на получение средств поддержки можно будет направлять со второй половины июня.

Гранты будут предоставлены на конкурсной основе социально ориентированным НКО. Средства грантов можно привлекать на реализацию проектов в сфере культуры, образования и других социальных направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года НКО Приволжского федерального округа получили президентские гранты на общую сумму 1,584 млрд рублей. По объему финансирования социальных проектов в России, округ занял первое место. Сумма финансирования, которую получили проекты из Удмуртии, составила 101,3 млн рублей.