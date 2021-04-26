Бали, Индонезия, , 20:33 — REGNUM Соболезнования семьям 53-х погибших членов экипажа индонезийской подводной лодки, обнаруженной на дне моря около острова Бали, выразил президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом 26 апреля со ссылкой на официальные источники этой страны сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в настоящее время в стране изучается вопрос подъема на поверхность обломков субмарины.

В обращении к нации глава государства дал обещание, что власти обеспечат детям погибших достойное образование и выразил признательность индонезийским и иностранным спасателям, оказавшим помощь в поиске подлодки.