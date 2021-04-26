Москва, , 20:30 — REGNUM МИД РФ выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатыб в Багдаде. Заявление опубликовано 26 апреля.

«Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, в результате пожара, который произошёл в Ибн аль-Хатыб накануне, 25 апреля, погибли 82 и ранены 110 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в Ибн аль-Хатыб вспыхнул из-за взрыва баллона с кислородом. В этом медучреждении проходили лечение пациенты с COVID-19.

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