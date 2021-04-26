Пекин, , 20:30 — REGNUM На проходящей в Пекине сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП представлен законопроект о защите данных, в котором предлагается система их классификации в целях защиты, а также определяются каталоги ключевых данных. Об этом 26 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что основой классификации признается важность тех или иных каталогов для экономического и социального развития страны.

Отмечается, что законопроект учитывает уровень ущерба, который наносится утечкой данных национальной и общественной безопасности, а также интересам юридических и физически лиц. Каталоги составлены для различных регионов страны, а также отраслей экономики.

Напомним, что в июне прошлого года, после рассмотрения законопроекта в первом чтении, ПК ВСНП инициировал масштабное исследование общественного мнения по данному закону.