Кабул, , 20:29 — REGNUM Посол КНР в Афганистане Ван Юй провел в Кабуле встречу с государственным министром по борьбе со стихийными бедствиями Гуламом Базаудином Джайлани и передал ему крупную партию чрезвычайной продовольственной помощи. Об этом 26 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в последние годы Китай не раз предоставлял Афганистану такую помощь, пережав ее в общем размере более 13 тыс. тонн, что помогло миллионам людей во всей стране.

На церемонии передачи помощи Ван Юй отметил, что страны являются хорошими друзьями, соседями и партнерами, которых в особенности сплотило совместное противодействие эпидемии коронавируса. По мнений посла КНР, процесс мирного урегулирования в Афганистане находится на «критически важном этапе», и Пекин, всецело поддерживая ведущей роли афганцев в таком урегулировании одновременно работает совместно с международным сообществом. Дипломат отдельно упомянул о прогрессе сторон в продвижении взаимодействия в рамках инициативы «Пояса и пути».

Г.Б. Джайлани со своей стороны поблагодарил Китай за своевременное содействие в преодолении трудностей, отметив, что это знак дружбы между странами и пообещал как можно быстрее и справедливо распределить полученное продовольствие среди нуждающихся. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества в гуманитарной сфере.