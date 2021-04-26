Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в честь 31-летия телескопа Хаббл поделилось снимком одной из ярчайших звёзд в нашей галактике AG Киля (AG Carinae). Видео с графикой появилось на YouTube канале телескопа.

Снимок создавался в видимом и ультрафиолетовом диапазоне, что возможно только в условиях космоса, так как на земле видимости мешают световые волны от физических объектов.

От солнечной системы до AG Киля 20 тыс. световых лет.

Напомним, обсерватория «Хаббл» была выведена на орбиту 24 апреля 1990 года на борту шаттла «Дискавери».