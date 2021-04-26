Киев, , 20:19 — REGNUM Украина и ее «союзники» одержали победу над «российской угрозой», заявил 26 апреля украинский президент Владимир Зеленский изданию Тhe Finansial Times.

Такой победой Зеленский назвал окончание плановых учений Российской армии на юго-западе РФ.

Завершение учений и возвращение участвовавших в них частей и соединений Российской армии в места постоянной дислокации — это маленькая победа Киева и его союзников, считает Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Минобороны России заявило об окончании масштабных весенних учений в Крыму и на юго-западных полигонах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук рассказал Зеленскому, как правильно кланяться Москве