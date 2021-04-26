Анкара, , 20:19 — REGNUM Анкара может перестать выполнять свои обязательства перед Вашингтоном по договору о сотрудничестве в сфере обороны и экономики, сообщает 26 апреля Bloomberg.

По данным источников агентства, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен таким образом ответить на признание американским лидером Джо Байденом геноцида армян.

Речь идёт о возможном отказе Турции от обязательств по договору с США, подписанному 29 марта 1980 года. По этому договору армия США получала доступ к объектам военной инфраструктуры Турции в обмен на гарантированную финансовую поддержку, экономическую помощь и предоставление необходимого вооружения турецкой армии.

Напомним, реагируя на признание Байденом геноцида армян Османской Турцией, Эрдоган заявил:

«Если вы говорите «геноцид», посмотрите на себя. Об индейцах говорить не стоит — всё и так известно. Так что вы не сможете прилепить ярлык «геноцид» к Турции. Относительно США могут быть открыты дискуссии по многим поводам: от Вьетнама до Ирака. Если вы говорите о геноциде, то посмотрите в зеркало и дайте оценку себе».

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