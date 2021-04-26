Анкара, 26 апреля 2021, 20:19 — REGNUM Анкара может перестать выполнять свои обязательства перед Вашингтоном по договору о сотрудничестве в сфере обороны и экономики, сообщает 26 апреля Bloomberg.
По данным источников агентства, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен таким образом ответить на признание американским лидером Джо Байденом геноцида армян.
Речь идёт о возможном отказе Турции от обязательств по договору с США, подписанному 29 марта 1980 года. По этому договору армия США получала доступ к объектам военной инфраструктуры Турции в обмен на гарантированную финансовую поддержку, экономическую помощь и предоставление необходимого вооружения турецкой армии.
Напомним, реагируя на признание Байденом геноцида армян Османской Турцией, Эрдоган заявил:
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