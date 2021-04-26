Анкара, , 20:14 — REGNUM Власти Турции приняли решение о введении полного локдауна на территории страны до середины мая из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров.

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Круглосуточный комендантский час начнёт действовать на территории Турции с 19:00 29 апреля и продлится до 05:00 17 мая.

В течение этого периода все офисы и рабочие места, за исключением отдельно оговорённых со стороны МВД, будут закрыты. Городской общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью, а междугородные поездки граждане смогут совершать только по специальному разрешению.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала туроператорам не спешить продавать путёвки в Турцию на период после 1 июня, когда должно возобновиться авиасообщение, и дождаться соответствующего постановления правительства.

Она пояснила, что эпидемиологическая ситуация на территории Турции пока продолжает оставаться сложной.

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