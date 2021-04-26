Мадрид, , 20:11 — REGNUM 30-летний бельгийский фланговый нападающий мадридского «Реала» Эден Азар попал в заявку на матч ½ финала Лиги Чемпионов с «Челси», который состоится 27 апреля в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени. Об этом 26 апреля сообщили на сайте «сливочных».

Полная заявка «Реала» на матч с «Челси» включает в себя 22 футболиста: Куртуа, Лунин, Альтубе, Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Одриосола, Марсело, Гутьеррос, Кроос, Каземиро, Модрич, Аррибас, Бланко, Иско, Асенсио, Азар, Винисиус, Родриго, Мариано, Бензема.

В текущем сезоне бельгиец принял участие в 10-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Последние три месяца Азар пропустил из-за многочисленных мышечных травм.