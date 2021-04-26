Берлин, , 20:07 — REGNUM Украина просит Германию дать ей вооружение береговой обороны, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Издание уточняет, что эти просьбы Киев сопровождает жалобами на эскалацию напряженности с Россией.

Для «борьбы с агрессором» Украина хотела бы получить противокорабельные ракеты SeaSpear, зенитные артустановки GDM-008 Millennium, беспилотные подводные системы SeaCat и SeaFox для обезвреживания морских мин.

Ранее Киев безрезультатно выклянчивал у Берлина списанные из ВМС Германии корветы, которые был намерен использовать для защиты черноморского побережья от «российского вторжения».

Кораблей Украине не дали.

По данным Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр готова удовлетворить просьбы Киева, но глава МИД Германии Хайко Маас выступает против.

Напомним, в эпоху СССР на территории Украины строились корабли всех классов, включая авианесущие крейсеры.

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