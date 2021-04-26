Челябинск, , 20:03 — REGNUM Более 20 боеприпасов, 16 единиц оружия и более 4,6 тыс. л алкогольной продукции изъято в Челябинской области из незаконного оборота в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Ночь», сообщили 26 апреля в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Уточняется, что в ходе мероприятия, в котором от Росгвардии участвовали подразделения вневедомственной охраны и ОМОН, было раскрыто 129 преступлений, задержаны четверо находящихся в розыске человек.

Кроме того, было составлено порядка 1,9 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Сумма изъятого из незаконного оборота превысила 900 тысяч рублей.

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