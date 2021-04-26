Челябинск, 26 апреля 2021, 19:58 — REGNUM В Челябинске 26 апреля почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них были и жители города, сообщает пресс-служба мэрии.
Торжественное мероприятие прошло в кинотеатре. Память погибших ликвидаторов почтили минутой молчания. Также собравшимся были представлены видеозапись об аварии и концертные номера.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 26 апреля 1986 года. В результате неё миллионы людей подверглись радиоактивному облучению. Многие тысячи граждан были вынуждены покинуть места своего проживания.