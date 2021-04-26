История вопроса

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) возле города Припять в Киевской области Украинской ССР произошла авария с разрушением активной зоны одного из реакторов и выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.

Выброс долгоживущих радиоактивных веществ привёл к долговременному загрязнению окружающей местности. Город Припять был полностью эвакуирован. Из числа ликвидаторов аварии 134 человека перенесли острую лучевую болезнь. Число пострадавших от катастрофы не поддаётся оценке из-за сложности связи ухудшения здоровья каждого конкретного человека с последствиями облучения.

Радиоактивные вещества, выброшенные в атмосферу во время взрыва, были разнесены ветром на большие расстояния, вызвав превышение допустимых значений радиоактивности на значительных территориях Украины, России и Белоруссии. До событий на станции Фукусима в Японии в 2011 году Чернобыльская катастрофа считалась крупнейшим происшествием на атомных электростанциях.

Для ликвидации последствий катастрофы сначала засыпали радиоактивные вещества инертными материалами, после был построен так называемый «саркофаг» - укрытие для недопущения дальнейшего попадания радиоактивных веществ в окружающую среду.

Комиссия, расследовавшая катастрофу, пришла к выводу о вине персонала, позже, уже во время разрушения СССР, пришли к политизированному выводу о небезопасной конструкции реактора. При этом существует огромное количество альтернативных версий причин катастрофы.

В связи с Чернобыльской трагедией существует множество слухов, политических спекуляций и конспирологических теорий. Тема катастрофы обыгрываются в книгах, художественных фильмах и компьютерных играх.

