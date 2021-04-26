Небраска, США, , 20:28 — REGNUM Борьба за имя Джош привлекла толпу со всех Соединенных Штатов в один из парков Небраски для битвы аквапалками. Об этом 26 апреля сообщает Associated Press.

Все началось год назад, когда уставший от пандемии Джош Свэйн, 22-детний студент из Аризоны, через социальную сеть вызвал своих тёзок и однофамильцев на дуэль.

Сотни Джошев прибыли в парк в штат Небраска, чтобы подурачиться. Битва началась с игры «Камень, Ножницы, Бумага», в которой победил сам студент из Аризоны, что позволило ему назвать себя полноправным Джошем Свэйном.

В битве с аквапалками, которые используются для плавания в бассейне, могли принять участие все, кого зовут Джош. Победителем игры стал 4-летних мальчик, которого дружно приветствовали все участники соревнований, вручив картонную корону из Бургер Кинга.

Свэйн, организатор, признался, что немного удивлен тем, каких масштабов достигла его затея.