26 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили заявление о возможном назначении спецпредставителя США по урегулированию ситуации в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 21:03 — REGNUM США могут назначить спецпредставителя по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Иван Айвазовский. Пастухи с отарой на закате. 1859

«Сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны в Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился», — сказал он.

Глава администрации украинского президента не смог назвать примерную дату назначения спецпредставителя, но отметил, что администрация США хорошо знает Украину.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители каналов «112 Украина» и «Первый независимый». Многие задались вопросами, зачем Киеву понадобился представитель США? Кто будет платить ему зарплату? Другие отметили, что это назначение явно не в пользу утверждения о независимости страны.

Американский империализм Everett, Marshall. 1899

«На*рен, извините, очередной смотрящий!» — задался вопросом Владимир Л.

«А зачем нам участвовать в выборах в Украине, по ходу пора участвовать в США, они же правят нашей страной. Зачем нам ВР (Верховная рада. — О.П.), ОП (офис президента. — О.П.) и сам президент?» — спрашивает Машунька П.

«Каждое новое заявление лучше прежнего! США назначит… Это у нас, таких великих и независимых… Ну тогда хоть бы уж щеки не надували…» — добавила Татьяна М.

«А без их советов никак? По-моему, они нас хотят втянуть в очередной конфликт, а мы хотим мира в Украине и чтобы не гибли наши ребята», — добавила Элла Ю.

«Вот это независимость!!!» — иронизирует Валерий Т.

«А что-нибудь без США можно решить?» — спрашивает Ирина С.

«Скоро количество всякого рода назначенцев превысит численность нашего населения. На зарплаты и пенсии денег нет, а на чиновников есть», — отметила Лариса Лариса.

«А чего только одного? Давайте сразу наблюдательный совет создайте. И зарплату им по ляму. Это же сейчас у нас модно…» — добавил Олег Г.

«Все кто-то за нас должны сделать… а при чем США???» — спросила Зинаида С.

«Американцы могут назначить кого угодно, но результат будет тот же, что и без них», — добавил Владимир Б.

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

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«А США что там потеряли… Мы же не лезем в их внутреннюю политику, им-то зачем свой пятак совать…» — пишет Валентина С.

«А кто будет оплачивать??? Один уже был, какой толк, где результат? Что такое едят и пьют в ОП, что ничего без США сделать не могут? Не помню, чтобы на выборах мы выбирали представителей США. Почему главное слово за ними?» — спросила Вера С.

«Ещё одного пристроить хотят на шею украинцев!!! Зарплату наверно тысяч в 100 долларов установят!!!» — отметила Людмила Д.

«А нафига нам вообще содержать две власти?» — задается вопросом Валентина Ф.

«Достали уже, сколько можно жить мозгами США, неужели своих нет совсем?» — поинтересовалась Наталья О.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«США также могут назначит спецпредставителя для регулирования международных отношений Украины с другими странами», — добавил Stepan D.

«Вот приедет барин, барин нас рассудит. А поговорить с людьми гордость не дает или словарный запас мал?» — спросила Наталья С.

«Для начала мы должны уточнить с той стороны, хотят ли они этого или нет», — подчеркнул Александр А.

«А сами не могут урегулировать конфликт на Донбассе?» — спросила также Алла Т.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоров с представителями республик Донбасса.