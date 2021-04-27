Санкт-Петербург, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, сообщает ИА REGNUM.

Члены Совета законодателей обсудят задачи по реализации послания президента РФ Федеральному собранию. Также в повестке тема «Пандемия: вызовы и решения».

Проведут заседание сопредседатели Совета законодателей — спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

В заседании примут участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, а также глава Минздрава Михаил Мурашко.

Выбор даты Дня российского парламентаризма не был случайным, в этот день 115 лет назад, в 1906 году, прошло первое заседание Государственной думы — нового для царской России органа власти.

Дата, установленная более ста лет спустя, «соединяет эпохи, отсылая к важнейшему в отечественной истории событию начала прошлого века», отметил Володин.

Заседания Совета законодателей традиционно приурочены к этой дате.

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