Москва, , 19:54 — REGNUM Информационный сервис, с помощью которого жители Москвы смогут узнать график отключений горячей воды в домах, заработал на официальных сайтах столичной мэрии, Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) и в мобильном приложении «Моя Москва». Об этом сообщили 26 апреля в пресс-служба мэрии Москвы.

Замруководителя столичного департамента информационных технологий Максим Алексашкин напомнил, что сервис проверки графика отключения воды начинает функционировать ежегодно за несколько недель до начала планового отключения горячей воды в городе.

По его словам, за минувшие три года сервисом воспользовались в общей сложности около 7,5 миллиона москвичей.

По данным комплекса городского хозяйства Москвы плановые отключения горячей воды, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая.

Ранее сообщалось, что максимальный срок отключений на каждом отдельном участке не превысит десяти календарных дней. В период плановых отключений будут проводиться профилактические работы на теплосетях и оборудовании систем теплоснабжения.