Прага, , 19:49 — REGNUM Парламент Чехии рассмотрит возможность конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана в связи с его государственной изменой, заявил 26 апреля журналистам спикер верхней палаты Милош Выстрчил.

По его словам, Земан якобы допустил рассекречивание гостайны во время своего телеобращения к согражданам.

«Предполагаю, что мы займемся возможностью подачи жалобы в связи с допущенной изменой. Но прежде необходимо собрать информацию воедино, а также выслушать точку зрения специалистов», — сказал Выстрчил.

«Президент в своем выступлении говорил о таких делах, я об этом знаю, которые на закрытых переговорах были означены в качестве имеющих доверительный характер», — сказал глава сената.

Напомним, президент Чехии Земан 25 апреля выступил в телеэфире по поводу дипломатического скандала вокруг инцидента со взрывами складов в деревне Врбетице. В телеобращении к согражданам Земан заявил, что расследование взрывов не закончено, существуют две версии: непрофессиональное обращение с содержимым складов и диверсия иностранной спецслужбы.

«По нашему мнению, президент Земан опять повел себя как защитник и агент России, но никак не глава нашего государства, который должен защищать интересы Чехии. В своем выступлении поставил под сомнение доказательства и надежность выводов наших спецслужб», — сообщается в петиции, которую уже подписали более тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 апреля продолжается дипломатический скандал между Чехией и Россией. Тогда премьер-министр Бабиш выступил с абсурдными обвинениями в адрес Москвы, обвинив ее в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

После этого началась взаимная высылка дипломатов, инициированная Чехией.

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