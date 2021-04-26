Москва, , 19:45 — REGNUM В России заIквартале2021 года сдано в эксплуатацию 228тысяч квартирв многоквартирных и жилых домах, включая построенные населением, общей площадью 17,8 млн квадратных метров. Об этом сообщает 26 апреля Росстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы ввода жилья в эксплуатацию увеличились на 15,4%.

Уточняется, что населением за I квартал 2021 года было построено 72,2 тысяч жилых домов общей площадью жилых помещений 9,7 млн квадратных метров, что на 21,6% больше, чем годом ранее.

Согласно данным Росстата, среди субъектов Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись вМосковской области, где введено 10,9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Москве — 6,4%, Ленинградскойобласти — 6%.

В число лидеров вошли также Татария — 5%, Краснодарский край— 4,9%, Санкт-Петербург — 4,1%, Башкирия — 3,9%, Самарская и Свердловская области — по 3,2%, Ростовская область — 2,6%, Новосибирская область — 2,3%, Нижегородская область — 2,2%.

Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в целом по России за I квартал 2021 года составила 54,5%.