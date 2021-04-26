Москва, , 19:45 — REGNUM За первый квартал 2021 года в рамках национальной гарантийной системы (НГС) было привлечено 123,5 млрд рублей консолидированного объема финансовой поддержки для развития компаний малого и среднего бизнеса (прирост на 38% по сравнению с 1 кварталом 2021 года). Предпринимателям в рамках 4,4 тыс. сделок было выдано 44 млрд рублей гарантийной поддержки, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший спрос на поддержку в рамках НГС зафиксирован у предпринимателей, работающих в сфере строительства — 33,8 млрд рублей, обрабатывающего производства — 28,8 млрд рублей, торговли — 23,8 млрд рублей, сельского хозяйства — 11,6 млрд рублей, а также в научно-технической деятельности — 4,9 млрд рублей.

В топ-5 регионов, где предприниматели наиболее активно обращались за поддержкой НГС, входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область и Республика Татарстан.

«Спрос на финансовые меры поддержки планомерно растет. В период ограничительных мер, связанных с коронавирусом, интерес к поддержке НГС был во многом связан с введением антикризисных мер. Были существенно упрощены процедуры получения кредитно-гарантийных продуктов, снят ряд отраслевых ограничений, большой спрос со стороны бизнеса был на программы кредитования ФОТ и ФОТ 2.0. Прирост объема выдач, который мы видим по итогам первого квартала текущего года, это уже тренд на восстановление экономики. Бизнесу нужны средства не столько на «выживание», сколько на развитие», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

НГС (национальная гарантийная система) — это трехуровневая модель оказания финансово-гарантийной поддержки компаниям малого и среднего бизнеса, включающая в себя: гарантии и поручительства Корпорации МСП, поручительства региональных гарантийных организаций, прямые кредиты и банковские гарантии МСП Банка.