Элиста, , 19:40 — REGNUM В Калмыкии задержали шестерых подозреваемых в рейдерском захвате нефтяной компании «ЕвроСибОйл». По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на фальсификацию единого госреестра юридических лиц и мошенничество, а также о незаконном лишении свободы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 26 апреля.

Как полагают следователи, несколько жителей соседних регионов решили завладеть имуществом и денежными средствами трёх компаний, занимающихся в Калмыкии добычей нефти и природного газа. Для этого они изготовили фиктивные документы и, находясь в Дагестане, «организовали проведение нотариальной сделки купли-продажи 100% доли в уставном капитале указанных предприятий подставной коммерческой организацией». Затем они направили фиктивные документы в налоговую службу для дальнейшей регистрации.

Ранним утром 20 апреля злоумышленники вместе с сотрудниками одного из охранных предприятий проникли на базу предприятия в Калмыкии, оставили объект без связи и видеонаблюдения, насильно удерживали работников компании до тех пор, пока не завладели имуществом.

Расследование уголовного дела продолжается. Пятеро задержанных взяты под стражу. Меру пресечения шестому фигуранту дела изберёт суд.

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