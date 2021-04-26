Москва, , 19:40 — REGNUM «Спартак» обратился в Контрольно-Дисциплинарный Комитет Российского Футбольного Союза (КДК РФС) на тему отмены желтых карточек Айртона и Максименко, которые те получили в матче 27-го тура РПЛ 2020/21 с ЦСКА (1:0). Об этом 26 апреля сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

25 апреля в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги по футболу московский «Спартак» одержал минимальную победу над ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч на 52-й минуте встречи забил шведский форвард Джордан Ларссон. Этот мяч стал для нападающего 13-м в сезоне в рамках внутреннего чемпионата. Дантас Айртон и Александр Максименко получили желтые карточки на 62-й и 88-й минутах соответственно.

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросит ЭСК разъяснить эпизод с удалением Ильзата Ахметова на 37-й минуте московского дерби.