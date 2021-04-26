Франкфурт-на-Майне, Германия, , 19:32 — REGNUM 23-летний сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, который текущий сезоне проводит в «Айнтрахте», может вернуться во франкфуртский клуб на полноценной основе. Об этом 26 апреля сообщили на портале Transfermarkt.

В текущем сезоне, приняв участие в 16-ти матчах немецкой Бундеслиги, Йович отметился четырьмя забитыми мячами. В составе сборной Сербии в трех матчах Лиги Наций УЕФА нападающий заработал 2+2 очка по системе гол+пас.

Контракт Йовича со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2025-го года. Transfermarkt оценивает серба в 20 миллионов евро.

Йович перешел в мадридский «Реал» летом 2019-го года из франкфуртского «Айнтрахта» за 60 миллионов евро.