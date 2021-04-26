Екатеринбург, , 19:36 — REGNUM Ущерб от падения надземного пешеходного перехода на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) составляет не менее 6 млн рублей. Об этом заявил заместитель главы Управления автомобильных дорог в Свердловской области Олег Мелехов журналистам.

По словам Мелехова, на установку перехода в 2019 году потратили 19,6 млн рублей. Сумма ущерба может быть оценена в пределе от 6 до 10 млн рублей.

«Будем сейчас составлять смету на восстановление и искать деньги», — цитирует Мелехова «Е1».

В управлении намерены обратиться с исковым заявлением, чтобы взыскать ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, мост обрушился после того, как его задела фура. Инцидент произошёл 24 апреля 2021 года. К счастью, пострадавших не было. Водителю вменяют нарушение нескольких правил дорожного движения.

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