Бишкек, , 19:30 — REGNUM Имеются факты, когда граждане Киргизии, согласно традициям и менталитету создают браки, при этом не всегда учитывают законодательство. Об этом заявил генеральный прокурор Курманкул Зулушев, выступая на заседании рабочей группы по реформированию уголовно-правовой системы страны.

По его словам, зачастую информация о подобных случаях появляется уже после того, как 17-летняя девочка поступает в роддом накануне родов.

«В итоге оказывается, что она построила семью и живет с мужем. После этого следствие дает юридическую оценку ее супругу, а за это наказание предусмотрено от семи лет и шести месяцев до десяти лет лишения свободы. В тот же время, я считаю, необходимо принимать во внимание наш менталитет и традиции», — сказал Зулушев.

В надзорном ведомстве отмечают, что некоторые местные СМИ неправильно интерпретировали и исказили высказывание генпрокурора — «вырвали из контекста его речи и преподнесли слова Курманкула Зулушева как возможность для рассмотрения вопроса о разрешении половых отношений с несовершеннолетними».

Пресс-служба генеральной прокуратуры уточнила, что на самом деле генпрокурор попытался акцентировать внимание на вопросе строгости наказания, предусмотренного законом, а не вел речь об отказе от принципа неотвратимости наказания.