Нижний Новгород, , 19:28 — REGNUM Россельхознадзор провел проверку продающейся в Нижегородской области молочной продукции и установил, что в 37,5% случаев она оказалась некачественной. Об этом заявил заместитель главы регионального управления надзорного ведомства Владимир Слободянюк на пресс-конференции.

По его словам, также пробы молочной продукции выявили в 13% случаев фальсификат.

Представитель Россельхознадзора сообщил, что с начала нынешнего года специалисты ведомства провели анализ 150 образцов молока, кефира, сметаны, сливочного масла, и другой молочной продукции.

В результате этого выяснилось, что больше всего нарушений качества выявили в сыром молоке.

Говоря о контрафактной молочной продукции, Слободенюк отметил, что она поступает в регион преимущественно из Московской, Брянской и Челябинской областей.

«Поставщиков некачественной продукции уже оштрафовали на суммы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», — резюмировал он.