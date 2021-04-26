Анкара, , 19:28 — REGNUM Объявление американским президентом Джо Байденом официального признания геноцида армян расстроило главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт 26 апреля NTV.

Комментируя заявление Байдена, сделанное 24 апреля, Эрдоган назвал позицию Вашингтона «неправомерной и противоречащей истории».

ИА REGNUM) расстроили». Эрдоган «Нас они (слова Байдена — прим.) расстроили».

Читайте также: США признали геноцид армян Османской империей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Байден сделал заявление о признании США геноцида армян Османской Турцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден объявил Эрдогану о планах признать геноцид армян