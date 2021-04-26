Нижний Новгород, , 19:27 — REGNUM Нижегородские власти могут ввести ограничение на количество зрителей на предстоящем параде Победы в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по социальной политике городской думы сегодня, 26 апреля.

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По словам вице-мэра Леонида Стрельцова, окончательное решение о том, каков будет формат проведения главного праздничного мероприятия столицы Приволжья, пока еще не принято.

В свою очередь и. о. директора департамента культуры Светлана Гуляева сообщила, что последнее слово в этом вопросе будет за координационным штабом по борьбе с распространением коронавируса.

«Исходя из эпидемиологической ситуации, мы говорим, что парад Победы, скорее всего, состоится, но возможности присутствовать на нем в качестве зрителей всем пока не будет предоставлено», — подчеркнула она.

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