Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Доля петербуржцев, получивших хотя бы первую часть вакцины от коронавируса или обе её дозы, достигла 10%. Об этом сообщили 26 апреля в городском оперативном штабе. По его данным, за весь период в Петербурге вакцинировано 538 558 человек (10% населения), из них 392 940 человек полностью завершили цикл вакцинации — это 7,3% от численности постоянного населения Петербурга, составляющего 5 млн 380,8 тыс. человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Только за предыдущие сутки в городе первично были привиты 1245 человек, вторично — 1522 человека, а в целом за прошлую неделю, с 19 по 25 апреля, привиты 38 750 человек. За время прививочной кампании в Петербург поступило 726 212 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» и «ЭпиВакКорона. Запас вакцины в городе составляет 187 654 комплектов из двух доз.

«Медицинская инфраструктура для вакцинации петербуржцев и количество поставляемой вакцины позволяют значительно ускорить темп прививочной кампании», — подчеркивают специалисты.

После проведения более 930 тысяч инъекций вакцины в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.