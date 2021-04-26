Нижний Новгород, 26 апреля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Фотография жителя Нижегородской области с информацией о том, что его «разыскивает полиция по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки», распространилась по социальным сетям. Дмитрий Ураков, которого пользователи ошибочно обвинили в преступлении, опасается за безопасность своей семьи. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Сандро Боттичелли. Клевета Апеллеса. 1494-1495

Нападение на девочку произошло 20 апреля в поселке Горбатовка Нижегородской области. Злоумышленник напал на 10-летнюю девочку и изнасиловал ее. Полицейские опросили местных жителей, отсмотрели записи камер наблюдения и составили фоторобот предполагаемого преступника. Позже этот фоторобот вместе с фотографией жителя Нижегородской области стал распространяться в социальных сетях.

По словам Дмитрия Уракова, 20 апреля он возвращался домой после работы, когда его остановили сотрудники полиции.

«Они сказали, что фотографируют всех мужчин, подходящих по возрасту и под описание насильника. Без всяких задних мыслей, так как это была полиция и я ей доверию, и мне нечего было скрывать, я дал все свои данные. И согласился сфотографироваться. После чего я пошел домой. На следующий день от знакомых я узнал, что именно эта фотография [которую сделали полицейские] появилась в социальных сетях. Под фото люди стали писать, что это реальное фото насильника», — рассказал Ураков программе «Кстати».

Мужчина опасается за безопасность своей семьи из-за ложной информации, распространяемой в социальных сетях из-за утечки в полиции.

«Люди, которые выставляют [непроверенную информацию] в чат, задумайтесь о том, что вы делаете. А если сейчас какой-то человек или группа людей, не разобравшись ни в чем, пойдут мне мстить? Они не будут разбирать, они прочитают ваше сообщение, решат, что это правда, и пойдут мне мстить. Один урод сломал судьбу девочки, а вы ломаете судьбу моих детей», — обратился он к пользователям социальных сетей.

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