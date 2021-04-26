Бишкек, , 19:21 — REGNUM В ущелье Татыр неподалеку от столицы Киргизии состоялись совместные учения киргизских и индийских подразделений армейского спецназа «Канжар» («Кинжал»). Об этом сообщили в министерстве обороны Киргизии.

В течение двух недель бойцы спецподразделений подготавливали операцию по уничтожению условного противника — вооруженных бандформирований в условиях горной местности.

Спецназовцы приняли участие в совместных тренировках по тактической, горной, военно-медицинской и огневой подготовке, штурму помещений и технике выживания в экстремальных условиях, а также в полетах на парапланах.

В финальной части учений киргизские и индийские военные разыграли тактический эпизод с практической отработкой всех ранее полученных дополнительных навыков.