Лондон, , 20:02 — REGNUM Гитарист британской группы Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что вылечился от рака за время пандемии коронавируса. Об этом 26 апреля сообщает BBC.

Звезда рок-группы в 73 года поборол рак легких уже во второй раз. Первый раз онкологический диагноз был поставлен гитаристу в 2017 году.

«У мен был рак два раза и я благодарю всевышнее силы за хороший конец», — сообщил Вуд.

Рон Вуд— британский музыкант цыганского происхождения, участник групп The Rolling Stones и The Faces. Отец фотомодели и певицы Леи Вуд. Вуд стал играть в группе Тhe Rolling Stones с 1974 года. Его инструменты — гитара и скрипка. Вуд известен как исполнитель музыки в жанрах рок, блюз, рок-н-ролл, хард-рок, психоделический рок. Последний альбом, записанный с его участием — I Feel Like Playing (2010 год).