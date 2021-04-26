Киев, , 19:17 — REGNUM Назначенные президентом России Владимиром Путиным масштабные военные сборы запасных — это даже более серьезная угроза для Украины, чем переброска российских войск к границе, заявил 26 апреля украинский военный эксперт Юрий Бутусов.

По его словам, в серьезности этой угрозы для Украины «ни у кого нет сомнений, кроме группы чудаков в офисе президента».

«Призыв запасных обеспечивает развертывание второго эшелона для большой войны… Это отнюдь не значит, что они сейчас пойдут в большое наступление. Россия продолжает давление и отработку мобилизационных задач, чтобы в нужный момент быть готовой атаковать. Большая мобилизация вполне может стать прикрытием небольшой боевой операции или серии таких боевых операций на фронте на Донбассе. Вот в этом угроза», — разъясняет ситуацию Бутусов.

Он также отмечает, что война остается главным инструментом российской повестки в отношениях с Украиной, и никакого мира на горизонте нет. Эксперт жалуется, что офис Зеленского явно не разделяет таких взглядов и «врага там, видимо, собираются бить пресс-релизами».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент РоссииВладимир Путинподписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что «уже дал задание руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он соединялся с администрацией президента Путина, и чтобы они нашли понимание, сроки и место или город», где президенты смогут встретиться.