Бишкек, , 19:16 — REGNUM Верховный суд Киргизии 26 апреля завершил рассмотрение уголовного дела о злоупотреблениях должностным положением при распределении квартир в столице республики, возбужденного против министра обороны Таалайбека Омуралиева и других членов комиссии военного ведомства.

Суд отменил приговор Бишкекского городского суда и признал главу минобороны и других подсудимых, проходивших по этому делу, невиновными.

ИА REGNUM напоминает, что 10 марта 2021 года Бишкекский горсуд признал министра обороны Омуралиева виновным в незаконном распределении квартир военнослужащим и приговорил его к штрафу в размере 5 млн сомов (около 4,5 млн рублей).