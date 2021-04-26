Бишкек, , 19:16 — REGNUM Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев встретился с митингующими на юге республики противниками передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану, пишут местные СМИ.

Глава киргизских спецслужб выслушал претензии жителей Узгенского района Ошской области по поводу обмена территориями между Киргизией и Узбекистаном.

После чего Ташиев пообещал участникам акции протеста не передавать соседней стране 50 гектаров земель у водохранилища.

«Требование народа — это высшее требование. Вы просите не отдавать — мы не будем отдавать. Всё оставим как есть», — резюмировал он.

Читайте также: Жители юга Киргизии митингуют против передачи водохранилища Узбекистану