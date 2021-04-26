Бишкек, 26 апреля 2021, 19:16 — REGNUM Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев встретился с митингующими на юге республики противниками передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану, пишут местные СМИ.
Глава киргизских спецслужб выслушал претензии жителей Узгенского района Ошской области по поводу обмена территориями между Киргизией и Узбекистаном.
После чего Ташиев пообещал участникам акции протеста не передавать соседней стране 50 гектаров земель у водохранилища.
«Требование народа — это высшее требование. Вы просите не отдавать — мы не будем отдавать. Всё оставим как есть», — резюмировал он.
Читайте также: Жители юга Киргизии митингуют против передачи водохранилища Узбекистану