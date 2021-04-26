Бишкек, , 19:15 — REGNUM Министр здравоохранения и соцразвития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев вновь заговорил о том, что коронавирусную инфекцию можно лечить настойкой на крайне ядовитом иссык-кульском корне.

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«Мы не откажемся от лечения иссык-кульским корнем и другими средствами. В Киргизии аконит применялся веками, а в ряде других стран — тысячелетиями. Сегодня президент сам даст интервью по иссык-кульскому корню», — заявил он сегодня, 26 апреля, на пресс-конференции.

При этом глава минздрава призвал киргизстанцев не отказываться от вакцинации против коронавируса.

«Важно знать разницу между вакцинацией и лечением. Они друг другу не противоречат», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Напомним, что Борец джунгарский или Аконит джунгарский, также известный как Иссык-Кульский корень, содержит аконитин — один из самых сильных растительных ядов. Этот яд даже в микроскопических дозах приводит к поражению сердечной мышцы.

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