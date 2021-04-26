Маинок, , 19:10 — REGNUM Войска Нигерии в штате Борно получили удар со стороны своих ВВС, это произошло в результате ошибки, пишет 26 апреля Vanguard.

Нигерийские ВВС намеревались разбомбить группу боевиков из террористической группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у города Маинок.

Однако из-за несогласованности или ошибки — это выясняет следствие — нанесли удар по подразделению, которое шло на помощь военным, проводящим операцию против террористов.

Из-за «дружественного огня» погибли более 20 нигерийских военных.

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